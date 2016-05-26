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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 05:05

  Kevin написав:
  guntherhouse777 написав:Будут у них скоро Инфинити да Платины.
Из "преимуществ"-вертикальный рисунок)


С какого числа?

Этого не знаю.
Был селектор.
"В ближайшее время"
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3797
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
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