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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 05:05
Kevin написав: guntherhouse777 написав:
Будут у них скоро Инфинити да Платины.
Из "преимуществ"-вертикальный рисунок)
С какого числа?
Этого не знаю.
Был селектор.
"В ближайшее время"
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guntherhouse777
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