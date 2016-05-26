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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1153115411551156>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 05:05

  Kevin написав:
  guntherhouse777 написав:Будут у них скоро Инфинити да Платины.
Из "преимуществ"-вертикальный рисунок)


С какого числа?

Этого не знаю.
Был селектор.
"В ближайшее время"
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:59

  guntherhouse777 написав:Будут у них скоро Инфинити да Платины.
Из "преимуществ"-вертикальный рисунок)



вертикальный рисунок?
:?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:02

  greenozon написав:
  guntherhouse777 написав:Будут у них скоро Инфинити да Платины.
Из "преимуществ"-вертикальный рисунок)



вертикальный рисунок?
:?

Как у Мурлин от Идеи :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:56

Re: А-Банк

Можете скинуть ссылку на этот чудесную моно-подобную кредитную карту?

И пара уточнений, номер счёта к карте 2620, или как в привате всё через транзитник. Пополнение СЭПом без комисий?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:58

Re: А-Банк

  Amid написав:как в привате всё через транзитник. Пополнение СЭПом без комисий?

Еге ж
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:11

Amid

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:14

greenozon
Спасибо.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:37

Re: А-Банк

  greenozon написав:Комиссия за выпуск карты отсутствует.

а абонка 20грн/мес есть?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:00

Re: А-Банк

clientage написав:а абонка 20грн/мес есть?

Депо від 25000грн: випуск кешбечної картки безкоштовний і без абонплати.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:20

  Zochan написав:
clientage написав:а абонка 20грн/мес есть?

Депо від 25000грн: випуск кешбечної картки безкоштовний і без абонплати.

кешбек начисляется за траты как за свои так и за кредитные средства 8)
Andey
 
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