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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 05:05
Kevin написав: guntherhouse777 написав:
Будут у них скоро Инфинити да Платины.
Из "преимуществ"-вертикальный рисунок)
С какого числа?
Этого не знаю.
Был селектор.
"В ближайшее время"
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guntherhouse777
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Додано: Вів 05 лют, 2019 09:59
guntherhouse777 написав:
Будут у них скоро Инфинити да Платины.
Из "преимуществ"-вертикальный рисунок)
вертикальный рисунок?
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greenozon
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:02
greenozon написав: guntherhouse777 написав:
Будут у них скоро Инфинити да Платины.
Из "преимуществ"-вертикальный рисунок)
вертикальный рисунок?
Как у Мурлин от Идеи
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 13:56
Можете скинуть ссылку на этот чудесную моно-подобную кредитную карту?
И пара уточнений, номер счёта к карте 2620, или как в привате всё через транзитник. Пополнение СЭПом без комисий?
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Amid
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Додано: Вів 05 лют, 2019 13:58
Amid написав:
как в привате всё через транзитник. Пополнение СЭПом без комисий?
Еге ж
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:11
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greenozon
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:14
greenozon
Спасибо.
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Amid
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:37
greenozon написав:
Комиссия за выпуск карты отсутствует.
а абонка 20грн/мес есть?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:00
clientage написав:а абонка 20грн/мес есть?
Депо від 25000грн: випуск кешбечної картки безкоштовний і без абонплати.
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Zochan
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:20
Zochan написав:
clientage написав:а абонка 20грн/мес есть?
Депо від 25000грн: випуск кешбечної картки безкоштовний і без абонплати.
кешбек начисляется за траты как за свои так и за кредитные средства
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Andey
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