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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1153115411551156

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:22

  Andey написав:
  Zochan написав:
clientage написав:а абонка 20грн/мес есть?

Депо від 25000грн: випуск кешбечної картки безкоштовний і без абонплати.

кешбек начисляется за траты как за свои так и за кредитные средства 8)

Но трата за кредитные -- эт, по сути дела, +1% к КБ :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:28

clientage
Выплата КБ как в Моне - в любое время, или интегральное КБ в конце месяца? И сходу не нашёл ограничение по КБ/месяц.
Amid
 
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  #<1 ... 1153115411551156
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