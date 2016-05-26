Но трата за кредитные -- эт, по сути дела, +1% к КБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:22
Но трата за кредитные -- эт, по сути дела, +1% к КБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:28
clientage
Выплата КБ как в Моне - в любое время, или интегральное КБ в конце месяца? И сходу не нашёл ограничение по КБ/месяц.
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