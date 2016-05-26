RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1153115411551156

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:22

  Andey написав:
  Zochan написав:
clientage написав:а абонка 20грн/мес есть?

Депо від 25000грн: випуск кешбечної картки безкоштовний і без абонплати.

кешбек начисляется за траты как за свои так и за кредитные средства 8)

Но трата за кредитные -- эт, по сути дела, +1% к КБ :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27330
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3153 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:28

clientage
Выплата КБ как в Моне - в любое время, или интегральное КБ в конце месяца? И сходу не нашёл ограничение по КБ/месяц.
Amid
 
Повідомлень: 902
З нами з: 12.06.08
Подякував: 84 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:39

  Amid написав:clientage
Выплата КБ как в Моне - в любое время, или интегральное КБ в конце месяца? И сходу не нашёл ограничение по КБ/месяц.

500 грн/месяц максимум
Andey
 
Повідомлень: 865
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:41

Re: А-Банк

Для виплати треба накопичти 10грн
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8089
З нами з: 15.04.09
Подякував: 407 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:54

  Amid написав:clientage
Выплата КБ как в Моне - в любое время, или интегральное КБ в конце месяца? И сходу не нашёл ограничение по КБ/месяц.


виплата в будь який час по кнопці в А24 на мобілці
від 10 грн
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4146
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:29

Re: А-Банк

А это везде с кешбека удерживают налох 19.5% или только сурки?
логан1919
 
Повідомлень: 166
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:26

  логан1919 написав:А это везде с кешбека удерживают налох 19.5% или только сурки?


С кешбэка "живыми деньгами" - везде :) И Альфа, и Моно, и ТАС, и бразеры...
С кешбэка бонусами (Приват, ЭКО-Максимум) - не берут...
Искатель
 
Повідомлень: 2197
З нами з: 22.02.16
Подякував: 314 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1153115411551156
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jurasja і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6730, 6731, 6732
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
67317 8304874
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 22:57
clientage
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 21, 22, 23
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
224 26067
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 20:05
vollena71
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3383, 3384, 3385
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33844 4169346
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 19:54
ishvara

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11557)
06.02.2019 00:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.