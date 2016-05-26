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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:22
Andey написав: Zochan написав:
clientage написав:а абонка 20грн/мес есть?
Депо від 25000грн: випуск кешбечної картки безкоштовний і без абонплати.
кешбек начисляется за траты как за свои так и за кредитные средства
Но трата за кредитные -- эт, по сути дела, +1% к КБ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:28
clientage
Выплата КБ как в Моне - в любое время, или интегральное КБ в конце месяца? И сходу не нашёл ограничение по КБ/месяц.
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Amid
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:39
Amid написав:clientage
Выплата КБ как в Моне - в любое время, или интегральное КБ в конце месяца? И сходу не нашёл ограничение по КБ/месяц.
500 грн/месяц максимум
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Andey
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:41
Для виплати треба накопичти 10грн
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:54
Amid написав:clientage
Выплата КБ как в Моне - в любое время, или интегральное КБ в конце месяца? И сходу не нашёл ограничение по КБ/месяц.
виплата в будь який час по кнопці в А24 на мобілці
від 10 грн
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greenozon
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Додано: Вів 05 лют, 2019 23:29
А это везде с кешбека удерживают налох 19.5% или только сурки?
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логан1919
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Додано: Сер 06 лют, 2019 00:26
логан1919 написав:
А это везде с кешбека удерживают налох 19.5% или только сурки?
С кешбэка "живыми деньгами" - везде
И Альфа, и Моно, и ТАС, и бразеры...
С кешбэка бонусами (Приват, ЭКО-Максимум) - не берут...
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Искатель
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