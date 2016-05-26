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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:04
zhertovskiy
Це відсотки на залишок, а мова про кешбек. Клієнту приходить рівно стільки, скільки обіцяв магазин.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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