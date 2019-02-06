zhertovskiy
Це відсотки на залишок, а мова про кешбек. Клієнту приходить рівно стільки, скільки обіцяв магазин.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:04
zhertovskiy
Це відсотки на залишок, а мова про кешбек. Клієнту приходить рівно стільки, скільки обіцяв магазин.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:55
Re: А-Банк
Там еще есть КДВ с ее депозитным свойством.
Но только для получателей соц выплат.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 06 лют, 2019 23:08
интересно они еще признают приватовских голдов с 0 абонкой? Ранее голдам привата, только голды и давали с 0й абонкой. Одно время ни в какую не наливали, но потом прорвало не как в привате у меня сейчас, но тоже не плохо. (безработной супруге налили еще больше)
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