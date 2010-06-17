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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1154115511561157

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:04

zhertovskiy
Це відсотки на залишок, а мова про кешбек. Клієнту приходить рівно стільки, скільки обіцяв магазин.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:55

Re: А-Банк

  zhertovskiy написав:В Привате процент начисляется в конце месяца, с него удерживаются налоги и только потом сумма за вычетом оных уходит на счет бонус+.


Там еще есть КДВ с ее депозитным свойством.
Но только для получателей соц выплат.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:08

  clientage написав:
  greenozon написав:Комиссия за выпуск карты отсутствует.

а абонка 20грн/мес есть?

интересно они еще признают приватовских голдов с 0 абонкой? Ранее голдам привата, только голды и давали с 0й абонкой. Одно время ни в какую не наливали, но потом прорвало не как в привате у меня сейчас, но тоже не плохо. (безработной супруге налили еще больше)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:45

Re: А-Банк

Мені налили майже в 2 рази більше, ніж в Приваті. Навіть у веселкових мріях не гадав про таку щедрість. (Правда, є депо під фонд)
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:49

Re: А-Банк

  ol_zy написав:интересно они еще признают приватовских голдов с 0 абонкой?


По ідеї бази клієнтів і все решта вже як пару років відділене.
Та й по закону ніззя

але було зручно - прийшов в АБанку а тобі з ходу безкоштовну голду :)
були часи... !

щось чути за онлайн обмін в АБ24?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:01

Re: А-Банк

  greenozon написав:щось чути за онлайн обмін в АБ24?

ні
Гриценко...наш Президент
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