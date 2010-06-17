zhertovskiy
Це відсотки на залишок, а мова про кешбек. Клієнту приходить рівно стільки, скільки обіцяв магазин.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:04
zhertovskiy
Це відсотки на залишок, а мова про кешбек. Клієнту приходить рівно стільки, скільки обіцяв магазин.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:55
Re: А-Банк
Там еще есть КДВ с ее депозитным свойством.
Но только для получателей соц выплат.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 06 лют, 2019 23:08
интересно они еще признают приватовских голдов с 0 абонкой? Ранее голдам привата, только голды и давали с 0й абонкой. Одно время ни в какую не наливали, но потом прорвало не как в привате у меня сейчас, но тоже не плохо. (безработной супруге налили еще больше)
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:45
Re: А-Банк
Мені налили майже в 2 рази більше, ніж в Приваті. Навіть у веселкових мріях не гадав про таку щедрість. (Правда, є депо під фонд)
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:49
Re: А-Банк
По ідеї бази клієнтів і все решта вже як пару років відділене.
Та й по закону ніззя
але було зручно - прийшов в АБанку а тобі з ходу безкоштовну голду
були часи... !
щось чути за онлайн обмін в АБ24?
+50грн !
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Додано: Чет 07 лют, 2019 10:01
Re: А-Банк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:11
Re: А-Банк
Питаннячко. Хотів відкрити кешбечну карту в А-банку через занос депо, але хлопчик на підтримці сказав, що це буде карта зі своїм картковим рахунком, а так як в мене вже є іменна золота кредитна картка з нормальним лімітом у цьому банку, то кредитний ліміт на кешбечній буде нульовий. Повісити кешбечну на існуючий кредитний рахунок можливості нема, перенести кредитний ліміт на кешбечну теж нема можливості. Тільки закривати існуючу кредитну карту і відкривати нову кешбечну, проходячи скорінг, але нема гарантії, що в такому випадку взагалі дадуть ліміт.
Це так, чи хлопець з підтримки фантазує?
panatar.com
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:23
Беріть другу з 0 лімітом а там видно буде.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:27
Re: А-Банк
Чому так? В мене неіменна була з лімітом, мені просто випустили кешбечну а ту заблокували, ліміт лишився.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:33
Мені золоту з лімітом закрили, а нову з КБ відкрили ще з більшим лімітом
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