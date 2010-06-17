Тоже так сделали.
Может при выдаче карты как всегда дергают ползунок кредитного лимита, и могут даже долить больше.
В процессе использования быстро соображают увеличивать лимит, причём очень щедро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:58
Тоже так сделали.
Может при выдаче карты как всегда дергают ползунок кредитного лимита, и могут даже долить больше.
В процессе использования быстро соображают увеличивать лимит, причём очень щедро
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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