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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1155115611571158

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:58

  chipmunk написав:Чому так? В мене неіменна була з лімітом, мені просто випустили кешбечну а ту заблокували, ліміт лишився.

Тоже так сделали.
Может при выдаче карты как всегда дергают ползунок кредитного лимита, и могут даже долить больше.
В процессе использования быстро соображают увеличивать лимит, причём очень щедро
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:00

Re: А-Банк

unlock, заніс депо, зробили фото для кешбечної картки, приблизно через 10 днів повідомили, що картка вже є, закрили стару уні голд, запит в убкі, збільшили ліміт.
Zochan
 
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