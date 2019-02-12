Вход с любого банка на уни бесплатный, а с привата выход платный, но сэп стоит 3 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 09:33
Вход с любого банка на уни бесплатный, а с привата выход платный, но сэп стоит 3 грн
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Додано: Сер 13 лют, 2019 11:10
Пришла замануха про рефералку
P.S. Могли бы и "другу" полтюшок давать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:35
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Сер 13 лют, 2019 19:20
Re: А-Банк
Получил карту, менеджер настаивает обязательно сегодня на 100 грн купить иначе карта не будет активна,
У них одинаковые методички с приватом или ....
Додано: Сер 13 лют, 2019 19:29
Додано: Сер 13 лют, 2019 19:35
Одинаковые. Могут настырно звонить и просить совершить какую ни будь операцию от 100грн. Перевод их тоже устраивает. Они получают бонусы за активную карту. Можно и уважить.
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:00
Re: А-Банк
подскажите на карте кредлимит 0
а личные средства отображаются суммой которую банк дал в кред.линию
так и должно быть или ....?
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:44
Может всё же налили лимит? Там инфо обновляется сутки.
В этом банке кредитка с нулевым лимитом - что-то очень экзотическое
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:50
Re: А-Банк
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:56
У меня обе кредитки с нулевым кредитным лимитом. Я при оформлении карт от кредитного лимита отказался. Оформлял сразу GOLD-карты, т.к. GOLD в Привате бесплатный. Кредитный лимит без моего согласия не наливали. Не вижу в нём смысла, можно попасть на комиссию за некоторые торговые операции.
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