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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1159116011611162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:33

  anis написав:подскажите пожалуйста
вход в а-банк с привата возможен без %

Вход с любого банка на уни бесплатный, а с привата выход платный, но сэп стоит 3 грн
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:10

Пришла замануха про рефералку :)
P.S. Могли бы и "другу" полтюшок давать :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:35

  Stringer написав:а с привата выход платный, но сэп стоит 3 грн

С привата кобанья тропка есть :mrgreen:
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:20

Re: А-Банк

Получил карту, менеджер настаивает обязательно сегодня на 100 грн купить иначе карта не будет активна,
У них одинаковые методички с приватом или ....
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:29

  -rx- написав:
  Stringer написав:а с привата выход платный, но сэп стоит 3 грн

С привата кобанья тропка есть :mrgreen:

Подскажите тропку.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:35

  anis написав:Получил карту, менеджер настаивает обязательно сегодня на 100 грн купить иначе карта не будет активна,
У них одинаковые методички с приватом или ....

Одинаковые. Могут настырно звонить и просить совершить какую ни будь операцию от 100грн. Перевод их тоже устраивает. Они получают бонусы за активную карту. Можно и уважить.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:00

Re: А-Банк

подскажите на карте кредлимит 0
а личные средства отображаются суммой которую банк дал в кред.линию
так и должно быть или ....?
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:44

  anis написав:подскажите на карте кредлимит 0
а личные средства отображаются суммой которую банк дал в кред.линию
так и должно быть или ....?

Может всё же налили лимит? Там инфо обновляется сутки.
В этом банке кредитка с нулевым лимитом - что-то очень экзотическое
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:50

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:Там инфо обновляется сутки.

не сутки, уже вечером все точно сейчас стало.
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:56

  Вкладчик1234 написав:
  anis написав:подскажите на карте кредлимит 0
а личные средства отображаются суммой которую банк дал в кред.линию
так и должно быть или ....?

Может всё же налили лимит? Там инфо обновляется сутки.
В этом банке кредитка с нулевым лимитом - что-то очень экзотическое


У меня обе кредитки с нулевым кредитным лимитом. Я при оформлении карт от кредитного лимита отказался. Оформлял сразу GOLD-карты, т.к. GOLD в Привате бесплатный. Кредитный лимит без моего согласия не наливали. Не вижу в нём смысла, можно попасть на комиссию за некоторые торговые операции.
Kevin
 
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