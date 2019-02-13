У меня такая Ради интереса недавно нажимал увеличить лимит - отказ.
Ух ты! Да вы что - серьёзно? Комиссия и торговые операции - это две несовместимые субстанции
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:48
У меня такая Ради интереса недавно нажимал увеличить лимит - отказ.
Ух ты! Да вы что - серьёзно? Комиссия и торговые операции - это две несовместимые субстанции
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:29
все ж таки як класно коли цікаві вкусні новини моментально ширяться тут і лише за пару днів доходять до ЗМІ
напр
+50грн !
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