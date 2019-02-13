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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1160116111621163

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:48

  Вкладчик1234 написав:В этом банке кредитка с нулевым лимитом

У меня такая :roll: Ради интереса недавно нажимал увеличить лимит - отказ.

  Kevin написав:Не вижу в нём смысла, можно попасть на комиссию за некоторые торговые операции.

Ух ты! Да вы что - серьёзно? Комиссия и торговые операции - это две несовместимые субстанции :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:29

все ж таки як класно коли цікаві вкусні новини моментально ширяться тут і лише за пару днів доходять до ЗМІ :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 06:25

За кредитные действительно без комиссии?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 07:59

  andreyiskra написав:За кредитные действительно без комиссии?
торговые - да
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:01

Не, я спрашиваю обмен валюты за кредитные без комиссии?
"Доступна покупка в счет кредитных средств. Без комиссии, по выгодному курсу."
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:40

Re: А-Банк

обещают с марта бескомиссионную оплату за комунальные с кредитки
Если бы еще с кишмишом было понятно всё
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:21

Re: А-Банк

emeta написав:обещают с марта бескомиссионную оплату за комунальные с кредитки

Комуналка з кредитки і так без комісії.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:02

  Flamingo написав:
  andreyiskra написав:За кредитные действительно без комиссии?
торговые - да


Какой mcc?
Kevin
 
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