У меня такая Ради интереса недавно нажимал увеличить лимит - отказ.
Ух ты! Да вы что - серьёзно? Комиссия и торговые операции - это две несовместимые субстанции
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:48
У меня такая Ради интереса недавно нажимал увеличить лимит - отказ.
Ух ты! Да вы что - серьёзно? Комиссия и торговые операции - это две несовместимые субстанции
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:29
все ж таки як класно коли цікаві вкусні новини моментально ширяться тут і лише за пару днів доходять до ЗМІ
напр
+50грн !
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Додано: Чет 14 лют, 2019 07:59
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:01
Не, я спрашиваю обмен валюты за кредитные без комиссии?
"Доступна покупка в счет кредитных средств. Без комиссии, по выгодному курсу."
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:40
Re: А-Банк
обещают с марта бескомиссионную оплату за комунальные с кредитки
Если бы еще с кишмишом было понятно всё
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:21
Re: А-Банк
Комуналка з кредитки і так без комісії.
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:02
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