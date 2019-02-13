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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:48
Вкладчик1234 написав:
В этом банке кредитка с нулевым лимитом
У меня такая
Ради интереса недавно нажимал увеличить лимит - отказ.
Kevin написав:
Не вижу в нём смысла, можно попасть на комиссию за некоторые торговые операции.
Ух ты! Да вы что - серьёзно? Комиссия и торговые операции - это две несовместимые субстанции
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Vorlon
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:29
все ж таки як класно коли цікаві вкусні новини моментально ширяться тут і лише за пару днів доходять до ЗМІ
напрhttps://minfin.com.ua/2019/02/13/36718059/
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greenozon
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Додано: Чет 14 лют, 2019 06:25
За кредитные действительно без комиссии?
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andreyiskra
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Додано: Чет 14 лют, 2019 07:59
andreyiskra написав:
За кредитные действительно без комиссии?
торговые - да
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Flamingo
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Додано: Чет 14 лют, 2019 09:01
Не, я спрашиваю обмен валюты за кредитные без комиссии?
"Доступна покупка в счет кредитных средств. Без комиссии, по выгодному курсу."
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andreyiskra
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:40
обещают с марта бескомиссионную оплату за комунальные с кредитки
Если бы еще с кишмишом было понятно всё
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:21
emeta написав:обещают с марта бескомиссионную оплату за комунальные с кредитки
Комуналка з кредитки і так без комісії.
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Zochan
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:02
Flamingo написав: andreyiskra написав:
За кредитные действительно без комиссии?
торговые - да
Какой mcc?
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Kevin
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:38
Zochan написав:
Комуналка з кредитки і так без комісії.
С каких пор? Что раньше так было, я знаю...
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:33
подскажите, а валютную карту для обмена де взять? Топать в отделение или можно виртуальную замутить?
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логан1919
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