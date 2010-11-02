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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:46
Vorlon написав: Вкладчик1234 написав:
В этом банке кредитка с нулевым лимитом
У меня такая
Ради интереса недавно нажимал увеличить лимит - отказ.
Kevin написав:
Не вижу в нём смысла, можно попасть на комиссию за некоторые торговые операции.
Ух ты! Да вы что - серьёзно? Комиссия и торговые операции - это две несовместимые субстанции
Почему? Залезть оплатой в кред. лимит и не погашать, думая, что все за свои было куплено...
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Додано: Чет 14 лют, 2019 22:57
ol_zy написав: Vorlon написав: Вкладчик1234 написав:
В этом банке кредитка с нулевым лимитом
У меня такая
Ради интереса недавно нажимал увеличить лимит - отказ.
Kevin написав:
Не вижу в нём смысла, можно попасть на комиссию за некоторые торговые операции.
Ух ты! Да вы что - серьёзно? Комиссия и торговые операции - это две несовместимые субстанции
Почему? Залезть оплатой в кред. лимит и не погашать, думая, что все за свои было куплено...
Это совсем не комиссия. Если вообще не погасить, то это будут уже штрафные санкции. Если погашать по минимуму - будет %за пользование кредитом (проценты не считаются комиссией - это другой вид доходов для банка или расходов для клиента - не комиссионный, а процентный).
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