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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1161116211631164

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:23

логан1919
я так розумію топать до красівих і блондіно :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:46

  Vorlon написав:
  Вкладчик1234 написав:В этом банке кредитка с нулевым лимитом

У меня такая :roll: Ради интереса недавно нажимал увеличить лимит - отказ.

  Kevin написав:Не вижу в нём смысла, можно попасть на комиссию за некоторые торговые операции.

Ух ты! Да вы что - серьёзно? Комиссия и торговые операции - это две несовместимые субстанции :lol:

Почему? Залезть оплатой в кред. лимит и не погашать, думая, что все за свои было куплено...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:57

  ol_zy написав:
  Vorlon написав:
  Вкладчик1234 написав:В этом банке кредитка с нулевым лимитом

У меня такая :roll: Ради интереса недавно нажимал увеличить лимит - отказ.

  Kevin написав:Не вижу в нём смысла, можно попасть на комиссию за некоторые торговые операции.

Ух ты! Да вы что - серьёзно? Комиссия и торговые операции - это две несовместимые субстанции :lol:

Почему? Залезть оплатой в кред. лимит и не погашать, думая, что все за свои было куплено...

Это совсем не комиссия. Если вообще не погасить, то это будут уже штрафные санкции. Если погашать по минимуму - будет %за пользование кредитом (проценты не считаются комиссией - это другой вид доходов для банка или расходов для клиента - не комиссионный, а процентный).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:38

Re: А-Банк

карты в валюте уни и кдв суркобанка благополучно позакрывала по своей инициативе в связи с ,,неактивностью,,. А какая могла быть активность если депо в валюте в абанке были с нищебродскими процентами даже ниже государственного примата. И что теперь идти заново перевыпускать ?
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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