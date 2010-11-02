Додано: Чет 14 лют, 2019 23:38

карты в валюте уни и кдв суркобанка благополучно позакрывала по своей инициативе в связи с ,,неактивностью,,. А какая могла быть активность если депо в валюте в абанке были с нищебродскими процентами даже ниже государственного примата. И что теперь идти заново перевыпускать ?

"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"