логан1919
я так розумію топать до красівих і блондіно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:23
логан1919
я так розумію топать до красівих і блондіно
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:46
Почему? Залезть оплатой в кред. лимит и не погашать, думая, что все за свои было куплено...
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:57
Это совсем не комиссия. Если вообще не погасить, то это будут уже штрафные санкции. Если погашать по минимуму - будет %за пользование кредитом (проценты не считаются комиссией - это другой вид доходов для банка или расходов для клиента - не комиссионный, а процентный).
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:38
Re: А-Банк
карты в валюте уни и кдв суркобанка благополучно позакрывала по своей инициативе в связи с ,,неактивностью,,. А какая могла быть активность если депо в валюте в абанке были с нищебродскими процентами даже ниже государственного примата. И что теперь идти заново перевыпускать ?
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: П'ят 15 лют, 2019 03:40
Re: А-Банк
Навіщо? Якщо:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:35
Re: А-Банк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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