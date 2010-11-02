логан1919
я так розумію топать до красівих і блондіно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:23
логан1919
я так розумію топать до красівих і блондіно
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:46
Почему? Залезть оплатой в кред. лимит и не погашать, думая, что все за свои было куплено...
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:57
Это совсем не комиссия. Если вообще не погасить, то это будут уже штрафные санкции. Если погашать по минимуму - будет %за пользование кредитом (проценты не считаются комиссией - это другой вид доходов для банка или расходов для клиента - не комиссионный, а процентный).
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:38
Re: А-Банк
карты в валюте уни и кдв суркобанка благополучно позакрывала по своей инициативе в связи с ,,неактивностью,,. А какая могла быть активность если депо в валюте в абанке были с нищебродскими процентами даже ниже государственного примата. И что теперь идти заново перевыпускать ?
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: П'ят 15 лют, 2019 03:40
Re: А-Банк
Навіщо? Якщо:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:35
Re: А-Банк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:24
Re: А-Банк
З Абанку телефонують якщо картка певний час неактивна, і попереджають, що необхідно зробити будь-який платіж, щоб картку не закрили.
А так тільки заново відкривати.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:35
Re: А-Банк
Банка позакрывала мне все карты кроме КДВ. Зашел к ним спрашиваю зачем, как мне теперь депо пополнять. Открыли новую за 10 минут. Спрашивают лимит наливать?. Я им: не нужно, мне для входа. Через пару дней зашел открывать именную. А они говорят, зачем отказывались у нас лимит переносится с одной карты на другую. А вас переносить нечего, надо по новой запросы делать, а у нас ваш отказ светится.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:35
РАЗВОД ?
Подскажите у кого нить были проблемы с выпуском "новой голдУНИ под депо" если до этого была простая?
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
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