Бази даних клієнтів ПБ та АБанку давно розділені
так що критерії зараз інші.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:41
Бази даних клієнтів ПБ та АБанку давно розділені
так що критерії зараз інші.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:44
Цікаво дізнатися які ці критерії.
Гриценко...наш Президент
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