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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1162116311641165

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:41

Бази даних клієнтів ПБ та АБанку давно розділені

так що критерії зараз інші.
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:44

  greenozon написав:Бази даних клієнтів ПБ та АБанку давно розділені

так що критерії зараз інші.

Цікаво дізнатися які ці критерії.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:00

Оборот в міс.
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greenozon
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Повідомлень: 4303
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 197 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:03

  greenozon написав:Оборот в міс.

А конкретніше?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 27779
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:54

а це буде ваше дом. завдання :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:55

  greenozon написав:а це буде ваше дом. завдання :)

Чітко поставте це завдання.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 27779
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:57

чіткіше вже не буває
йдіть спати вже :arrow:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 01:00

  greenozon написав:чіткіше вже не буває
йдіть спати вже :arrow:

не болтайте єрундою
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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