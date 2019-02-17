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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:39
Сам спросил, сам отвечу - нет. Пишет курьерские и почтовые услуги.
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andreyiskra
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Додано: Пон 18 лют, 2019 07:58
andreyiskra написав:
Сам спросил, сам отвечу - нет. Пишет курьерские и почтовые услуги.
Интересно, Вы спрашивали и отвечали с интервалом в несколько минут, находясь перед кассой Укрпочты? Или платили как-то через интернет?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 08:07
Пришла смс в 16:00 в субботу что пришла посылка. Почта до 17:00 работает. Я побежал и по пути спросил. Никто не ответил. Рискнул проверить сам.
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andreyiskra
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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