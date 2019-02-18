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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1163116411651166

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
30
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 16:39

Сам спросил, сам отвечу - нет. Пишет курьерские и почтовые услуги.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 07:58

  andreyiskra написав:Сам спросил, сам отвечу - нет. Пишет курьерские и почтовые услуги.

Интересно, Вы спрашивали и отвечали с интервалом в несколько минут, находясь перед кассой Укрпочты? Или платили как-то через интернет?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:07

Re: А-Банк

Пришла смс в 16:00 в субботу что пришла посылка. Почта до 17:00 работает. Я побежал и по пути спросил. Никто не ответил. Рискнул проверить сам.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:43

  andreyiskra написав:Пришла смс в 16:00 в субботу что пришла посылка. Почта до 17:00 работает. Я побежал и по пути спросил. Никто не ответил. Рискнул проверить сам.

Пояснение понял. Так быстро тут редко отвечают...
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 00:08

Re: А-Банк

коллеги, а можно тут полугодовой депо по окончании продлить на год так чтобы получить еще 1 процент за пролонгацию (чтобы получить 17+1) ?
alex lem
 
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