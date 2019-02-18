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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 07:58
Интересно, Вы спрашивали и отвечали с интервалом в несколько минут, находясь перед кассой Укрпочты? Или платили как-то через интернет?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 08:07
Re: А-Банк
Пришла смс в 16:00 в субботу что пришла посылка. Почта до 17:00 работает. Я побежал и по пути спросил. Никто не ответил. Рискнул проверить сам.
Додано: Пон 18 лют, 2019 08:43
Пояснение понял. Так быстро тут редко отвечают...
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Додано: Вів 19 лют, 2019 00:08
Re: А-Банк
коллеги, а можно тут полугодовой депо по окончании продлить на год так чтобы получить еще 1 процент за пролонгацию (чтобы получить 17+1) ?
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