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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 07:58
Интересно, Вы спрашивали и отвечали с интервалом в несколько минут, находясь перед кассой Укрпочты? Или платили как-то через интернет?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 08:07
Re: А-Банк
Пришла смс в 16:00 в субботу что пришла посылка. Почта до 17:00 работает. Я побежал и по пути спросил. Никто не ответил. Рискнул проверить сам.
Додано: Пон 18 лют, 2019 08:43
Пояснение понял. Так быстро тут редко отвечают...
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Додано: Вів 19 лют, 2019 00:08
Re: А-Банк
коллеги, а можно тут полугодовой депо по окончании продлить на год так чтобы получить еще 1 процент за пролонгацию (чтобы получить 17+1) ?
Додано: Вів 19 лют, 2019 06:34
alex lem
вже відповідали -
viewtopic.php?p=4563642#p4563642
+50грн !
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Додано: Вів 19 лют, 2019 20:36
Сегодня наоткрывал еще карт:
1) гривневую Универсалку без кредлимита, чтобы депозит пополнять (с другого банка);
2) долларовую Универсалку - для онлайн-валютообмена;
3) долларовую КДВ - для вывода.
Глянул курсы их - не айс. Хотя... есть и один положительный момент (но вслух не буду, а то вдруг банковские читают). Понаблюдаю...
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:37
Искатель
єуровий набір?
+50грн !
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