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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1164116511661167

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
30
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:57

  octopus написав:
  riwalir написав:Валютобмен выполняется между КДВ без комиссии за вход
Интересно, а как в Привате?

В Приваті комісія на КДВ.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:35

Re: А-Банк

  riwalir написав:Валютобмен выполняется между КДВ без комиссии за вход. Сегодня тестировал.

т.е. с гривневой КДВ на долларовую КДВ вообще без комиссий?
Но для этого надо завести гривну на КДВ без комиссий (а не все занют как это сделать)

или вы имели ввиду обмен с гривневой универсалки на долларовую КДВ?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:42

Re: А-Банк

  Andey написав:обмен с гривневой универсалки

тільки так
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27897
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
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