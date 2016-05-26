В Приваті комісія на КДВ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:57
В Приваті комісія на КДВ.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 13:35
Re: А-Банк
т.е. с гривневой КДВ на долларовую КДВ вообще без комиссий?
Но для этого надо завести гривну на КДВ без комиссий (а не все занют как это сделать)
или вы имели ввиду обмен с гривневой универсалки на долларовую КДВ?
Додано: Сер 20 лют, 2019 13:42
Re: А-Банк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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