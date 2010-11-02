В Приваті комісія на КДВ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:57
В Приваті комісія на КДВ.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 13:35
Re: А-Банк
т.е. с гривневой КДВ на долларовую КДВ вообще без комиссий?
Но для этого надо завести гривну на КДВ без комиссий (а не все занют как это сделать)
или вы имели ввиду обмен с гривневой универсалки на долларовую КДВ?
Додано: Сер 20 лют, 2019 13:42
Re: А-Банк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:20
А якщо онлайн покупка тільки для відкриття депо в цьому ж банку - вистачить і УНІ?
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:54
Абанка
Простите,а сейчас по старинке в отделении нельзя купить уже? Или нужен предзаказ и т.д..? Если честно, не помню когда покупал в банках валюту последний раз. Восновном у менял...
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:12
Шановні форумчани!
Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки
Ваш голос для нас надзвичайно важливий)
З пов. Ірина
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:12
Re: А-Банк
Можна...якщо валюта є.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:48
Додано: Чет 21 лют, 2019 10:51
Подтверждаю.(наипали с выпуском уни с кэшбэком)
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
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