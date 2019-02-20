Действующую уни сначала надо пере выпустить на голд и только потом на карту с кэшбэк.Пока на все это нету времени.
пс-а обещали все по другому(как в анекдоте про иподром и клячу-"извини мужик не получилось" )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:47
Действующую уни сначала надо пере выпустить на голд и только потом на карту с кэшбэк.Пока на все это нету времени.
пс-а обещали все по другому(как в анекдоте про иподром и клячу-"извини мужик не получилось" )
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
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