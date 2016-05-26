Действующую уни сначала надо пере выпустить на голд и только потом на карту с кэшбэк.Пока на все это нету времени.
пс-а обещали все по другому(как в анекдоте про иподром и клячу-"извини мужик не получилось" )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:47
Действующую уни сначала надо пере выпустить на голд и только потом на карту с кэшбэк.Пока на все это нету времени.
пс-а обещали все по другому(как в анекдоте про иподром и клячу-"извини мужик не получилось" )
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:54
... і будь тут мудрим ©
... вже на приваті написав, ще тут напишу, бо і в цьому банку аналогічна ситуація з НЕпідняттям кредитного ліміту!
- вже нанадцять разів пробував у відділенні піднімати ліміт по УК - "нівкакую"!
- хоч і невеликі закупки карткою проводжу, і з/п вказав велику і напхано на депо гривні під фонд... - все одно результат = 0
(хот тає є ліміт 50тис., але мені потрібно більше, бо починаю ремонт! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:01
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:14
Prestol
...нє, ну серйозно, чому вони не дадуть мені до 100К? - якщо я їх нафарширував під 200К!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:05
Re: А-Банк
Может лучше в других банках поискать счастья чем в этих двух выше головы пытаться прыгнуть?
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:54
бідний бідний
долярчик -
нажалівся і бац - Заблокований
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:46
Це робиться за один похід: переоформлюєм уні на голд та одразу замовляємо голд з кешбеком, яка робиться 5 робочих днів
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:48
Re: А-Банк
Абанку уні якось р2р можна поповнити? В додатку не знайшов
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 21 лют, 2019 22:54
Додано: Чет 21 лют, 2019 23:05
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