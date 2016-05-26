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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1165116611671168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
30
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:47

Действующую уни сначала надо пере выпустить на голд и только потом на карту с кэшбэк.Пока на все это нету времени.
пс-а обещали все по другому(как в анекдоте про иподром и клячу-"извини мужик не получилось" )
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:54

... і будь тут мудрим ©

... вже на приваті написав, ще тут напишу, бо і в цьому банку аналогічна ситуація з НЕпідняттям кредитного ліміту!
- вже нанадцять разів пробував у відділенні піднімати ліміт по УК - "нівкакую"!
- хоч і невеликі закупки карткою проводжу, і з/п вказав велику і напхано на депо гривні під фонд... - все одно результат = 0
(хот тає є ліміт 50тис., але мені потрібно більше, бо починаю ремонт! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:01

  Долярчик написав:але мені потрібно більше, бо починаю ремонт!

То тут треба знімати ті, що "напхано на депо гривні під фонд". Вони знають, що підвищення ліміту при ремонті ніяк Вам не допоже. :lol:
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:14

Prestol
...нє, ну серйозно, чому вони не дадуть мені до 100К? - якщо я їх нафарширував під 200К! :shock: :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:05

Re: А-Банк

Долярчик написав:Prestol
...нє, ну серйозно, чому вони не дадуть мені до 100К? - якщо я їх нафарширував під 200К! :shock: :D
Может лучше в других банках поискать счастья чем в этих двух выше головы пытаться прыгнуть?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:54

бідний бідний
долярчик -
нажалівся і бац - Заблокований
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:46

  NO PASARAN написав:Действующую уни сначала надо пере выпустить на голд и только потом на карту с кэшбэк.Пока на все это нету времени.
пс-а обещали все по другому(как в анекдоте про иподром и клячу-"извини мужик не получилось" )

Це робиться за один похід: переоформлюєм уні на голд та одразу замовляємо голд з кешбеком, яка робиться 5 робочих днів
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:48

Re: А-Банк

Абанку уні якось р2р можна поповнити? В додатку не знайшов
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:54

  chipmunk написав:Абанку уні якось р2р можна поповнити? В додатку не знайшов

только через сторонние сервисы
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:05

  maxprofit написав:Це робиться за один похід: переоформлюєм уні на голд та одразу замовляємо голд з кешбеком, яка робиться 5 робочих днів

На каком месте в этой в этой схеме попытка поучения кредитного лимита?
Vorlon
 
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