|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:49
Vorlon написав: maxprofit написав:
Це робиться за один похід: переоформлюєм уні на голд та одразу замовляємо голд з кешбеком, яка робиться 5 робочих днів
На каком месте в этой в этой схеме попытка поучения кредитного лимита?
Я когда получил уже кэшбечку - пришёл домой и через их сайт установил лимит с нуля до 10. В течении месяца они сами мне подняли лимит дважды до 50. Чуть позже оформил ещё 1 уни для пополнения депо
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1481
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|67972
|8367190
|
П'ят 22 лют, 2019 06:47
egorek
|
|33984
|4185029
|
|
|270
|29921
|
|