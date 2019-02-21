Я когда получил уже кэшбечку - пришёл домой и через их сайт установил лимит с нуля до 10. В течении месяца они сами мне подняли лимит дважды до 50. Чуть позже оформил ещё 1 уни для пополнения депо
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:49
Я когда получил уже кэшбечку - пришёл домой и через их сайт установил лимит с нуля до 10. В течении месяца они сами мне подняли лимит дважды до 50. Чуть позже оформил ещё 1 уни для пополнения депо
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:06
Re: А-Банк
Добрый день.
Не нашел на сайте условия кеш бек, дайте пожалуйста ссылку на кредитку с льготным периодом на условия кеш бек, спасибо.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:08
Sashulik
Все просто - кожного місяця пропонуються категорії з кешбеком, серед яких клієнт обирає 2. Щось схоже на Моньку, але значно краще
|