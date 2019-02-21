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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1166116711681169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
30
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:49

  Vorlon написав:
  maxprofit написав:Це робиться за один похід: переоформлюєм уні на голд та одразу замовляємо голд з кешбеком, яка робиться 5 робочих днів

На каком месте в этой в этой схеме попытка поучения кредитного лимита?

Я когда получил уже кэшбечку - пришёл домой и через их сайт установил лимит с нуля до 10. В течении месяца они сами мне подняли лимит дважды до 50. Чуть позже оформил ещё 1 уни для пополнения депо
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:06

Re: А-Банк

Добрый день.
Не нашел на сайте условия кеш бек, дайте пожалуйста ссылку на кредитку с льготным периодом на условия кеш бек, спасибо.
Sashulik
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:08

Sashulik
Все просто - кожного місяця пропонуються категорії з кешбеком, серед яких клієнт обирає 2. Щось схоже на Моньку, але значно краще ;)
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:00

Приглашаем поучаствовать в голосовании!

Приглашаем всех участников форума (кто еще не проголосовал)принять участие в "Народном рейтинге кредитных карт" и выбрать две лучших кредитных карты:

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ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:03

  Sashulik написав:Добрый день.
Не нашел на сайте условия кеш бек, дайте пожалуйста ссылку на кредитку с льготным периодом на условия кеш бек, спасибо.

На сайті інформації немає. Читайте гілку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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