Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:33

reef написав: klug написав: Sashulik написав: Добрый день.

Не нашел на сайте условия кеш бек, дайте пожалуйста ссылку на кредитку с льготным периодом на условия кеш бек, спасибо. Добрый день.Не нашел на сайте условия кеш бек, дайте пожалуйста ссылку на кредитку с льготным периодом на условия кеш бек, спасибо.

На сайті інформації немає. Читайте гілку. На сайті інформації немає. Читайте гілку.

В отделении говорят, что условия каждый месяц приходят на мобильный. В отделении говорят, что условия каждый месяц приходят на мобильный.

Условия чего? Каждый месяц в мебильной версии А24 надо выбрать 2 категории кэшбека на следующий месяц. А так условия программы там висит все время. И нового ничего не приходит. Но висит у тех у кого уже есть карта-кэшбечка. Пока я ее не открыл у меня все было в приложении "пусто". Но все условия (и новости тоже) есть в этой ветке. Даже скрины условий программы с мобильного тут кто-то размещал. Так что если кому надо конкретика по карте-кэшбечке "ищите и обрящете" - на ветке так точно