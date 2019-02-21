Я когда получил уже кэшбечку - пришёл домой и через их сайт установил лимит с нуля до 10. В течении месяца они сами мне подняли лимит дважды до 50. Чуть позже оформил ещё 1 уни для пополнения депо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:49
Я когда получил уже кэшбечку - пришёл домой и через их сайт установил лимит с нуля до 10. В течении месяца они сами мне подняли лимит дважды до 50. Чуть позже оформил ещё 1 уни для пополнения депо
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:06
Re: А-Банк
Добрый день.
Не нашел на сайте условия кеш бек, дайте пожалуйста ссылку на кредитку с льготным периодом на условия кеш бек, спасибо.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:08
Sashulik
Все просто - кожного місяця пропонуються категорії з кешбеком, серед яких клієнт обирає 2. Щось схоже на Моньку, але значно краще
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:00
Приглашаем поучаствовать в голосовании!
Приглашаем всех участников форума (кто еще не проголосовал)принять участие в "Народном рейтинге кредитных карт" и выбрать две лучших кредитных карты:
Народный рейтинг кредитных карт
Нам интересно ваше мнение!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:03
На сайті інформації немає. Читайте гілку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:31
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:33
Условия чего? Каждый месяц в мебильной версии А24 надо выбрать 2 категории кэшбека на следующий месяц. А так условия программы там висит все время. И нового ничего не приходит. Но висит у тех у кого уже есть карта-кэшбечка. Пока я ее не открыл у меня все было в приложении "пусто". Но все условия (и новости тоже) есть в этой ветке. Даже скрины условий программы с мобильного тут кто-то размещал. Так что если кому надо конкретика по карте-кэшбечке "ищите и обрящете" - на ветке так точно
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:28
п.2.10
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:48
Re: А-Банк
Хтось отримував "акційну" кешбечну картку,тобто без розміщення депозиту? Банк робить такі подарунки?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:53
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