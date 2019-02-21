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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:16
tarasum написав:
Хтось отримував "акційну" кешбечну картку,тобто без розміщення депозиту? Банк робить такі подарунки?
Теоретично банк таку можливість заявляє. viewtopic.php?p=4569852#p4569852
На практиці ж, умову з депозитом виконати найпростіше. "Щасливчики", що отримали картку іншим шляхом поки не заходили.
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