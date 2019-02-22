Додано: Суб 23 лют, 2019 09:12

А в этом банке работает копилка? Вчера подключила условие - округление до 100 с кредитки , но что-то ничего не округляет.

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