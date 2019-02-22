Теоретично банк таку можливість заявляє. viewtopic.php?p=4569852#p4569852 На практиці ж, умову з депозитом виконати найпростіше. "Щасливчики", що отримали картку іншим шляхом поки не заходили.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:16
Теоретично банк таку можливість заявляє. viewtopic.php?p=4569852#p4569852 На практиці ж, умову з депозитом виконати найпростіше. "Щасливчики", що отримали картку іншим шляхом поки не заходили.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 23 лют, 2019 09:12
Re: А-Банк
А в этом банке работает копилка? Вчера подключила условие - округление до 100 с кредитки , но что-то ничего не округляет.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Суб 23 лют, 2019 09:22
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:54
Так нуна покрутить по 50К/мес 3 месяца.... мож чо и предложат
А через депо карта сейчас выходит по цене порядка 100..150грн из-за потерь на полугодовом депо под 16.5% . Т.е. я скорее готов купить эту карту за 100грн, чем размещать депо под 16.5%... а депо у Мони размещу под 18%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 лют, 2019 11:05
Re: А-Банк
Вроде, как в самом начале запуска этой акции один отписывался о наличии заказанной карты с фото и что появилась возможность получить кешбек...
Но стоит учитывать, что обычным смертным надо платить 20 грн за взнос в gold-клюб...
Додано: Суб 23 лют, 2019 11:41
Re: А-Банк
... ясно..... - бачу, що банку пофіг, що я запхав їм..... під фонд! - навіть, і не думають збільшувати мені ліміт(вчора шостий раз спробував підвищити)
- ну нічого, потім нехай не скиглять, що я забираю свої депо...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 23 лют, 2019 11:47
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:05
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