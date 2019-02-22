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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1167116811691170

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
30
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:16

  tarasum написав:Хтось отримував "акційну" кешбечну картку,тобто без розміщення депозиту? Банк робить такі подарунки?

Теоретично банк таку можливість заявляє. viewtopic.php?p=4569852#p4569852 На практиці ж, умову з депозитом виконати найпростіше. "Щасливчики", що отримали картку іншим шляхом поки не заходили.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 09:12

Re: А-Банк

А в этом банке работает копилка? Вчера подключила условие - округление до 100 с кредитки , но что-то ничего не округляет.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 09:22

  Oktawa написав:А в этом банке работает копилка? Вчера подключила условие - округление до 100 с кредитки , но что-то ничего не округляет.

С прошлого года уже не работает.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:54

  tarasum написав:Хтось отримував "акційну" кешбечну картку,тобто без розміщення депозиту? Банк робить такі подарунки?

Так нуна покрутить по 50К/мес 3 месяца.... мож чо и предложат :wink:
А через депо карта сейчас выходит по цене порядка 100..150грн из-за потерь на полугодовом депо под 16.5% . Т.е. я скорее готов купить эту карту за 100грн, чем размещать депо под 16.5%... а депо у Мони размещу под 18% :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 11:05

Re: А-Банк

Вроде, как в самом начале запуска этой акции один отписывался о наличии заказанной карты с фото и что появилась возможность получить кешбек...

Но стоит учитывать, что обычным смертным надо платить 20 грн за взнос в gold-клюб...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 11:41

Re: А-Банк

... ясно..... - бачу, що банку пофіг, що я запхав їм..... під фонд! - навіть, і не думають збільшувати мені ліміт(вчора шостий раз спробував підвищити)

- ну нічого, потім нехай не скиглять, що я забираю свої депо...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 11:47

  Долярчик написав:... ясно..... - бачу, що банку пофіг, що я запхав їм..... під фонд! - навіть, і не думають збільшувати мені ліміт(вчора шостий раз спробував підвищити)

- ну нічого, потім нехай не скиглять, що я забираю свої депо...

Краще подавати заявку на ліміт на початку місяця
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:05

  lel написав:
  Oktawa написав:А в этом банке работает копилка? Вчера подключила условие - округление до 100 с кредитки , но что-то ничего не округляет.

С прошлого года уже не работает.


Так, скарбничка працює лише за власні кошти, не кредитні
maxprofit
 
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