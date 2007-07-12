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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1203120412051206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
31
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 20:14

  Ferlakur написав:Переводы по реквизитам вообще работают в А24? При попытке пишет
"Уважаемый Клиент! Приносим свои извинения. Невозможно обработать Ваш запрос.
Ошибка при выполнении операции
В работе сервиса произошла ошибка"

Такую ошибку пишет при попытке отправить на ТАС и Ощад.

При попытке отправить на котловой Привата пишет:
"Уважаемый Клиент! Приносим свои извинения. Невозможно обработать Ваш запрос.
Ошибка при выполнении операции
Оплата на данный счет запрещена".

Кто-то пробовал отправить СЭП, какой результат? Может это только у меня такое?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 06:09

  Ferlakur написав:
  Ferlakur написав:Переводы по реквизитам вообще работают в А24? При попытке пишет
"Уважаемый Клиент! Приносим свои извинения. Невозможно обработать Ваш запрос.
Ошибка при выполнении операции
В работе сервиса произошла ошибка"

Такую ошибку пишет при попытке отправить на ТАС и Ощад.

При попытке отправить на котловой Привата пишет:
"Уважаемый Клиент! Приносим свои извинения. Невозможно обработать Ваш запрос.
Ошибка при выполнении операции
Оплата на данный счет запрещена".

Кто-то пробовал отправить СЭП, какой результат? Может это только у меня такое?

Оставим Ощад.
А зачем отправлять СЭП на ТАС и Приват, если можно пополнить по P2P без комиссии и там, и там?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 07:28

  Искатель написав:А зачем отправлять СЭП на ТАС и Приват, если можно пополнить по P2P без комиссии и там, и там?


Просто экспериментирую, хочу посмотреть, какую комиссию мне напишет на втором этапе, после формирования платежа. По идее должно быть 3 грн что с Универсальной (за свои), что с КДВ?

Кстати, как по р2р отправить на Приват и ТАС без комиссии (через какие сервисы)?
И не затруднит ли вас попробовать сформировать платеж по реквизитам, будут ли у вас те же ошибки системы, или перейдет ко второму этапу?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 09:27

  Ferlakur написав:
  Искатель написав:А зачем отправлять СЭП на ТАС и Приват, если можно пополнить по P2P без комиссии и там, и там?


Просто экспериментирую, хочу посмотреть, какую комиссию мне напишет на втором этапе, после формирования платежа. По идее должно быть 3 грн что с Универсальной (за свои), что с КДВ?

Кстати, как по р2р отправить на Приват и ТАС без комиссии (через какие сервисы)?
И не затруднит ли вас попробовать сформировать платеж по реквизитам, будут ли у вас те же ошибки системы, или перейдет ко второму этапу?


Ну как... На Приват - через Сендмани. На ТАС - через ТАС2Ю глючную...
Сформировать не выйдет, у меня нет собственных средств. Я вообще никогда СЭПы из А-банка не слал.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 09:42

  Искатель написав:Ну как... На Приват - через Сендмани. На ТАС - через ТАС2Ю глючную...
Сформировать не выйдет, у меня нет собственных средств. Я вообще никогда СЭПы из А-банка не слал.

Да там не проверяет, есть ли свои средства, по крайней мере на втором этапе. Проверяются только реквизиты, насколько я понимаю.

Через тас2ю - это в смысле привязать там карту Абанка и с нее делать пеервод на тасовскую?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:53

  Ferlakur написав:Через тас2ю - это в смысле привязать там карту Абанка и с нее делать пеервод на тасовскую?

Так, але будьте готові до того що lookup код в Абанці можна дізнатися тільки через гарячку
KVV
 
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