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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2019 20:14
Ferlakur написав:
Переводы по реквизитам вообще работают в А24? При попытке пишет
"Уважаемый Клиент! Приносим свои извинения. Невозможно обработать Ваш запрос.
Ошибка при выполнении операции
В работе сервиса произошла ошибка"
Такую ошибку пишет при попытке отправить на ТАС и Ощад.
При попытке отправить на котловой Привата пишет:
"Уважаемый Клиент! Приносим свои извинения. Невозможно обработать Ваш запрос.
Ошибка при выполнении операции
Оплата на данный счет запрещена".
Кто-то пробовал отправить СЭП, какой результат? Может это только у меня такое?
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Ferlakur
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Додано: Чет 25 кві, 2019 06:09
Ferlakur написав: Ferlakur написав:
Переводы по реквизитам вообще работают в А24? При попытке пишет
"Уважаемый Клиент! Приносим свои извинения. Невозможно обработать Ваш запрос.
Ошибка при выполнении операции
В работе сервиса произошла ошибка"
Такую ошибку пишет при попытке отправить на ТАС и Ощад.
При попытке отправить на котловой Привата пишет:
"Уважаемый Клиент! Приносим свои извинения. Невозможно обработать Ваш запрос.
Ошибка при выполнении операции
Оплата на данный счет запрещена".
Кто-то пробовал отправить СЭП, какой результат? Может это только у меня такое?
Оставим Ощад.
А зачем отправлять СЭП на ТАС и Приват, если можно пополнить по P2P без комиссии и там, и там?
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Искатель
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Додано: Чет 25 кві, 2019 07:28
Искатель написав:
А зачем отправлять СЭП на ТАС и Приват, если можно пополнить по P2P без комиссии и там, и там?
Просто экспериментирую, хочу посмотреть, какую комиссию мне напишет на втором этапе, после формирования платежа. По идее должно быть 3 грн что с Универсальной (за свои), что с КДВ?
Кстати, как по р2р отправить на Приват и ТАС без комиссии (через какие сервисы)?
И не затруднит ли вас попробовать сформировать платеж по реквизитам, будут ли у вас те же ошибки системы, или перейдет ко второму этапу?
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Ferlakur
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Додано: Чет 25 кві, 2019 09:27
Ferlakur написав: Искатель написав:
А зачем отправлять СЭП на ТАС и Приват, если можно пополнить по P2P без комиссии и там, и там?
Просто экспериментирую, хочу посмотреть, какую комиссию мне напишет на втором этапе, после формирования платежа. По идее должно быть 3 грн что с Универсальной (за свои), что с КДВ?
Кстати, как по р2р отправить на Приват и ТАС без комиссии (через какие сервисы)?
И не затруднит ли вас попробовать сформировать платеж по реквизитам, будут ли у вас те же ошибки системы, или перейдет ко второму этапу?
Ну как... На Приват - через Сендмани. На ТАС - через ТАС2Ю глючную...
Сформировать не выйдет, у меня нет собственных средств. Я вообще никогда СЭПы из А-банка не слал.
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Искатель
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Додано: Чет 25 кві, 2019 09:42
Искатель написав:
Ну как... На Приват - через Сендмани. На ТАС - через ТАС2Ю глючную...
Сформировать не выйдет, у меня нет собственных средств. Я вообще никогда СЭПы из А-банка не слал.
Да там не проверяет, есть ли свои средства, по крайней мере на втором этапе. Проверяются только реквизиты, насколько я понимаю.
Через тас2ю - это в смысле привязать там карту Абанка и с нее делать пеервод на тасовскую?
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Додано: Чет 25 кві, 2019 14:53
Ferlakur написав:
Через тас2ю - это в смысле привязать там карту Абанка и с нее делать пеервод на тасовскую?
Так, але будьте готові до того що lookup код в Абанці можна дізнатися тільки через гарячку
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