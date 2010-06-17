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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1204120512061207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
31
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 18:50

  greenozon написав:
  tarasum написав:Офіційний старт Зеленої картки з 20.05.На даний момент можливо тільки подати заявку і чекати до офіційного старту. Зі слів підтримки

в четвер завітаю до улюбленої ПМ в улюбленному відділенні, розпитаюсь що і як


завітав, розпитав
інформації мало, якщо коротко - ребрендінг голд карт :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:19

Re: А-Банк

Нова мода 62дні грейсу? Алла теж лист прислала з аналогічним...
Але наше все - кишмиш ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:55

  guntherhouse777 написав:Только первый лукап надо узнавать на КЦ-для привязки.
Потом, при пеоеводе, ходят отлично сами на финномер

Потім приходить 3Дсек, а ми про лукап
KVV
 
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