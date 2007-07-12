завітав, розпитав
інформації мало, якщо коротко - ребрендінг голд карт
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 кві, 2019 18:50
завітав, розпитав
інформації мало, якщо коротко - ребрендінг голд карт
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 25 кві, 2019 19:19
Re: А-Банк
Нова мода 62дні грейсу? Алла теж лист прислала з аналогічним...
Але наше все - кишмиш
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:55
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:27
Re: А-Банк
Итак... СЭП не формируется. Получение налички в банкомате ограничили до 1000 за раз и только в Приватовских (в других еще меньше). Шото это мне не нравится.
|