RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1204120512061207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
31
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 18:50

  greenozon написав:
  tarasum написав:Офіційний старт Зеленої картки з 20.05.На даний момент можливо тільки подати заявку і чекати до офіційного старту. Зі слів підтримки

в четвер завітаю до улюбленої ПМ в улюбленному відділенні, розпитаюсь що і як


завітав, розпитав
інформації мало, якщо коротко - ребрендінг голд карт :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4829
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:19

Re: А-Банк

Нова мода 62дні грейсу? Алла теж лист прислала з аналогічним...
Але наше все - кишмиш ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8161
З нами з: 15.04.09
Подякував: 416 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:55

  guntherhouse777 написав:Только первый лукап надо узнавать на КЦ-для привязки.
Потом, при пеоеводе, ходят отлично сами на финномер

Потім приходить 3Дсек, а ми про лукап
KVV
 
Повідомлень: 77
З нами з: 29.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:27

Re: А-Банк

Итак... СЭП не формируется. Получение налички в банкомате ограничили до 1000 за раз и только в Приватовских (в других еще меньше). Шото это мне не нравится.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3012
З нами з: 14.10.08
Подякував: 175 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:50

  Ferlakur написав:Итак... СЭП не формируется. Получение налички в банкомате ограничили до 1000 за раз и только в Приватовских (в других еще меньше). Шото это мне не нравится.
р2р летает легко и быстрее сэпа. 3*15 кгрн. За несколько минут ушли на ура. Ограничения в банкоматах устанавливает банки владельцы. Абанк на это не влияет никак. Через кассу по пред заказу выдать полтинник для банка не составило никакого труда. Так что ваши сомнения имхо не обоснованы
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1917
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:54

Ferlakur Мне кажется, ограничение снятия налички - это приватовское, а не а-банковское, в преддверии затяжных праздников. А с СЭП здесь всегда проблемы были.
M-Audio
 
Повідомлень: 1525
З нами з: 23.03.11
Подякував: 247 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:07

Re: А-Банк

Прилетіла обнова для моб.додатку...з'явились графа за свої/кредитні... напевно будуть іти по аналогії з моно...сумно, звісно;(...навіть іконки аналогічні...таке враження щоно монокоманда не гребує працювати і на аутсорс теж;)Зображення

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
Повідомлень: 583
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 17:02

Re: А-Банк

А если не обновлять?
andreyiskra
 
Повідомлень: 669
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 17:08

  andreyiskra написав:А если не обновлять?

У меня тоже обновилось, но тоже посетила такая мысль :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8189
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6016 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 1204120512061207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7047, 7048, 7049
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
70487 8584076
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 кві, 2019 17:11
curiousobro
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 40, 41, 42
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
412 127638
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 кві, 2019 14:12
Igneus
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 195, 196, 197
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 15:35
1964 614532
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 20:41
reef

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70488)
27.04.2019 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.