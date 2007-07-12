завітав, розпитав
інформації мало, якщо коротко - ребрендінг голд карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 кві, 2019 18:50
завітав, розпитав
інформації мало, якщо коротко - ребрендінг голд карт
+50грн !
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Додано: Чет 25 кві, 2019 19:19
Re: А-Банк
Нова мода 62дні грейсу? Алла теж лист прислала з аналогічним...
Але наше все - кишмиш
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:55
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:27
Re: А-Банк
Итак... СЭП не формируется. Получение налички в банкомате ограничили до 1000 за раз и только в Приватовских (в других еще меньше). Шото это мне не нравится.
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:50
р2р летает легко и быстрее сэпа. 3*15 кгрн. За несколько минут ушли на ура. Ограничения в банкоматах устанавливает банки владельцы. Абанк на это не влияет никак. Через кассу по пред заказу выдать полтинник для банка не составило никакого труда. Так что ваши сомнения имхо не обоснованы
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:54
Ferlakur Мне кажется, ограничение снятия налички - это приватовское, а не а-банковское, в преддверии затяжных праздников. А с СЭП здесь всегда проблемы были.
Додано: Суб 27 кві, 2019 13:07
Re: А-Банк
Прилетіла обнова для моб.додатку...з'явились графа за свої/кредитні... напевно будуть іти по аналогії з моно...сумно, звісно;(...навіть іконки аналогічні...таке враження щоно монокоманда не гребує працювати і на аутсорс теж;)
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Додано: Суб 27 кві, 2019 17:02
Re: А-Банк
А если не обновлять?
Додано: Суб 27 кві, 2019 17:08
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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