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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1205120612071208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
31
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 07:19

  t-step написав:Прилетіла обнова для моб.додатку...з'явились графа за свої/кредитні... напевно будуть іти по аналогії з моно...сумно, звісно;(...навіть іконки аналогічні...таке враження щоно монокоманда не гребує працювати і на аутсорс теж;)Зображення

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Доброе утро
Я смотрю вы там в феврале по категории Животные хорошо кешбека подняли :roll: . А поделитесь правильными магазинами? А то выбрала эту категорию в апреле, купила корм зверю на штуку гривен, а у магазина (Zootovary.com в Дарнице на Попудренко) был некошерный код и кешбека не начислило :(
pcust32
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