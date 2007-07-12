t-step написав:
Прилетіла обнова для моб.додатку...з'явились графа за свої/кредитні... напевно будуть іти по аналогії з моно...сумно, звісно;(...навіть іконки аналогічні...таке враження щоно монокоманда не гребує працювати і на аутсорс теж;)
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Доброе утро
Я смотрю вы там в феврале по категории Животные хорошо кешбека подняли
. А поделитесь правильными магазинами? А то выбрала эту категорию в апреле, купила корм зверю на штуку гривен, а у магазина (Zootovary.com в Дарнице на Попудренко) был некошерный код и кешбека не начислило