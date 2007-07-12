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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 кві, 2019 07:19
t-step написав:
Прилетіла обнова для моб.додатку...з'явились графа за свої/кредитні... напевно будуть іти по аналогії з моно...сумно, звісно;(...навіть іконки аналогічні...таке враження щоно монокоманда не гребує працювати і на аутсорс теж;)
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Доброе утро
Я смотрю вы там в феврале по категории Животные хорошо кешбека подняли
. А поделитесь правильными магазинами? А то выбрала эту категорию в апреле, купила корм зверю на штуку гривен, а у магазина (Zootovary.com в Дарнице на Попудренко) был некошерный код и кешбека не начислило
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pcust32
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Додано: Нед 28 кві, 2019 11:51
pcust32 написав: t-step написав:
Прилетіла обнова для моб.додатку...з'явились графа за свої/кредитні... напевно будуть іти по аналогії з моно...сумно, звісно;(...навіть іконки аналогічні...таке враження щоно монокоманда не гребує працювати і на аутсорс теж;)
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Доброе утро
Я смотрю вы там в феврале по категории Животные хорошо кешбека подняли
. А поделитесь правильными магазинами? А то выбрала эту категорию в апреле, купила корм зверю на штуку гривен, а у магазина (Zootovary.com в Дарнице на Попудренко) был некошерный код и кешбека не начислило
Дивно,якраз на zootovary.com і натарився,але через сайт,mcc-код кошерний!
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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t-step
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