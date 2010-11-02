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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1205120612071208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
31
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 07:19

  t-step написав:Прилетіла обнова для моб.додатку...з'явились графа за свої/кредитні... напевно будуть іти по аналогії з моно...сумно, звісно;(...навіть іконки аналогічні...таке враження щоно монокоманда не гребує працювати і на аутсорс теж;)Зображення

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Доброе утро
Я смотрю вы там в феврале по категории Животные хорошо кешбека подняли :roll: . А поделитесь правильными магазинами? А то выбрала эту категорию в апреле, купила корм зверю на штуку гривен, а у магазина (Zootovary.com в Дарнице на Попудренко) был некошерный код и кешбека не начислило :(
pcust32
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 11:51

Re: А-Банк

pcust32 написав:
  t-step написав:Прилетіла обнова для моб.додатку...з'явились графа за свої/кредитні... напевно будуть іти по аналогії з моно...сумно, звісно;(...навіть іконки аналогічні...таке враження щоно монокоманда не гребує працювати і на аутсорс теж;)Зображення

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Доброе утро
Я смотрю вы там в феврале по категории Животные хорошо кешбека подняли :roll: . А поделитесь правильными магазинами? А то выбрала эту категорию в апреле, купила корм зверю на штуку гривен, а у магазина (Zootovary.com в Дарнице на Попудренко) был некошерный код и кешбека не начислило :(
Дивно,якраз на zootovary.com і натарився,але через сайт,mcc-код кошерний!

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t-step
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:39

А платили на сайте онлайн? Потому что я заказала на сайте, а оплачивала в магазине непосредственно в терминале, когда забирала самовывозом. А на сайте я вижу для безналичной форма оплаты - только реквизиты. То есть им что ли по этим реквизитам с а-банк ИБ делать платеж чтоб кешбек был? Или я чтотот путаю?
pcust32
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:15

Re: А-Банк

pcust32 написав:А платили на сайте онлайн? Потому что я заказала на сайте, а оплачивала в магазине непосредственно в терминале, когда забирала самовывозом. А на сайте я вижу для безналичной форма оплаты - только реквизиты. То есть им что ли по этим реквизитам с а-банк ИБ делать платеж чтоб кешбек был? Или я чтотот путаю?
Там безпосередньо є оплата карткою на сайті через liqpay...все чудово працює!

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t-step
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:09

t-step
извините, я может туплю неимоверно. но можете ткнуть пальцем где? или скриншот дать?
потому что я вижу только две опции, при этом на оплата по безналу дает просто реквизиты правекса
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pcust32
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:49

Re: А-Банк

Сорри а что у бомж-универсалки есть кешбек ?
Surfer
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:53

  Surfer написав:Сорри а что у бомж-универсалки есть кешбек ?

Нет. Есть только у голд с фото.

Может "Зе-карта" станет такой? Типа аналогом моно. Но это не точно (с) :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 1205120612071208
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