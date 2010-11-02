t-step написав:Прилетіла обнова для моб.додатку...з'явились графа за свої/кредитні... напевно будуть іти по аналогії з моно...сумно, звісно;(...навіть іконки аналогічні...таке враження щоно монокоманда не гребує працювати і на аутсорс теж;)
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Доброе утро Я смотрю вы там в феврале по категории Животные хорошо кешбека подняли . А поделитесь правильными магазинами? А то выбрала эту категорию в апреле, купила корм зверю на штуку гривен, а у магазина (Zootovary.com в Дарнице на Попудренко) был некошерный код и кешбека не начислило
t-step написав:Прилетіла обнова для моб.додатку...з'явились графа за свої/кредитні... напевно будуть іти по аналогії з моно...сумно, звісно;(...навіть іконки аналогічні...таке враження щоно монокоманда не гребує працювати і на аутсорс теж;)
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Доброе утро Я смотрю вы там в феврале по категории Животные хорошо кешбека подняли . А поделитесь правильными магазинами? А то выбрала эту категорию в апреле, купила корм зверю на штуку гривен, а у магазина (Zootovary.com в Дарнице на Попудренко) был некошерный код и кешбека не начислило
Дивно,якраз на zootovary.com і натарився,але через сайт,mcc-код кошерний!
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
А платили на сайте онлайн? Потому что я заказала на сайте, а оплачивала в магазине непосредственно в терминале, когда забирала самовывозом. А на сайте я вижу для безналичной форма оплаты - только реквизиты. То есть им что ли по этим реквизитам с а-банк ИБ делать платеж чтоб кешбек был? Или я чтотот путаю?
pcust32 написав:А платили на сайте онлайн? Потому что я заказала на сайте, а оплачивала в магазине непосредственно в терминале, когда забирала самовывозом. А на сайте я вижу для безналичной форма оплаты - только реквизиты. То есть им что ли по этим реквизитам с а-банк ИБ делать платеж чтоб кешбек был? Или я чтотот путаю?
Там безпосередньо є оплата карткою на сайті через liqpay...все чудово працює!
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk