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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1206120712081209

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
31
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:07

что в этом месяце?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:14

Re: А-Банк

Новина.
Велика розбіжність в різних акках по кеш-беку
раніше був стандарт для всіх
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:15

Re: А-Банк

Хм. Йде шляхом моньки...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:22

  wolt450 написав:Новина.
Велика розбіжність в різних акках по кеш-беку
раніше був стандарт для всіх


Наприклад?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:50

  V2 написав:Наприклад?

Не знаю как у других, но меня к примеру так
Зображення
Исчезли те категории которые я лучше всего использовал - животные, путешествия. За кредитные, я так понимаю кишмиш выше, но как тут упоминалось - чётко прослеживается Моня.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:57

аналогично
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velvet
 
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