А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2019 23:07
что в этом месяце?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: Вів 30 кві, 2019 23:14
Новина.
Велика розбіжність в різних акках по кеш-беку раніше був стандарт для всіх
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wolt450
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Додано: Вів 30 кві, 2019 23:15
Хм. Йде шляхом моньки...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Вів 30 кві, 2019 23:22
wolt450 написав:
Новина.
Велика розбіжність в різних акках по кеш-беку
раніше був стандарт для всіх
Наприклад?
V2
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Додано: Вів 30 кві, 2019 23:50
V2 написав:
Наприклад?
Не знаю как у других, но меня к примеру так
Исчезли те категории которые я лучше всего использовал - животные, путешествия. За кредитные, я так понимаю кишмиш выше, но как тут упоминалось - чётко прослеживается Моня.
Flamingo
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Додано: Вів 30 кві, 2019 23:57
аналогично
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velvet
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Подякував: 8 раз.
Подякували: 278 раз.
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